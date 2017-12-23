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Hastane bahçesinde silahlı çatışma |Malatya haberleri

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Hastane bahçesinde silahlı çatışma |Malatya haberleri

23 Aralık 2017 15:05

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde (MAŞTİ) yaşanan silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin yakınları, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde karşılaştı. Kısa sürede tartışmaya başlayan taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda hastane bahçesinde bulunan birçok araca kurşun isabet etti. Hasta güvenliğinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi çekirdeği bulunurken, olayla ilgi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Hasan Eryılmaz
 

 

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