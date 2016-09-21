Kaza, Elazığ- Diyarbakır Karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Aras (52) idaresindeki 23 TD 606 plakalı minibüsle, Maden ilçesinden hastane personelini merkeze götürürken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak şarampole giren minibüs takla atarak ters döndü.

Kazada minibüste bulunan hemşirelerden Çimen Doğan ile Gönül Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Çoğunluğu hastane personeli 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar, meslektaşları tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazada ölen ve yaralananların gece vardiyasından çıktığı ve evlerine gitmek için minibüse bindikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Halil İbrahim Varlı

