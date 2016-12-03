Olay, Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde bulunan yeni Kocaeli Devlet Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, izolasyon malzemelerinin bulunduğu odada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören inşaat işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek inşaat alanında bulunan işçileri binanın dışına çıkmasını sağladı. Yangını yoğun uğraşlar sonucunda söndüren ekipler, binada oluşan yoğun dumanın tahlisi için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerine yardım eden inşaat işçileri ise yangında tutuşan izolasyon malzemelerini odadan çıkararak dışarı attılar.

Öte yandan yanan izolasyon malzemelerine ilk müdahaleyi yapan bir işçi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Polis ekipleri çıkan yangın hakkında inceleme başlattı.

Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz