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Hastane kantininde iki aile birbirine girdi: 1'i polis 8 yaralı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir çocuk yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada 1'i polis 8 kişi yaralandı. Mahalleden Hastanenin acil servisine kadar süren kavgada, kantinde bulunan sandalyeler havalarda uçuştu. O anları ise amatör kameralar saniye saniye kaydetti.

Hastane kantininde iki aile birbirine girdi: 1i polis 8 yaralı!

16 Kasım 2016 18:12
Hastane kantininde iki aile birbirine girdi: 1'i polis 8 yaralı! - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Profesör Muammer Aksoy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aslen Erzurumlu olan iki ailenin çocukları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma diğer aile bireylerinin de olaya karışmasıyla büyüdü. Çarşıda başlayan gerginlik mahallede devam edince, kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederken, mahallede yaralanan iki kişiyi de hastaneye götürdü. Kavga mahalleden hastaneye gelen kalabalık iki ailenin fertlerinin kantinde tartışmasıyla devam etti. Tekme ve kantinde bulunan sandalyelerin havalarda uçuştuğu kavgayı ayırmak için yoğun çaba sarf eden polis ekipleri, tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Biber gazından etkilenen şahıslar bu sefer de polisler ile tartışmaya başladı. Yaklaşık 100 kişinin birbirine girdiği kavga son bulmayınca, Güvenlik Şube Amiri ve ekipleri de hastanede önlem aldı.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir polis memuru ile R.Ş (17), U.V.Ş (18), S. Ş (20), T. Ş. (32), F. Ş. (55), N. Ş. (48) ve M.G.(36) hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, yaralıların hastane önünde bekleyen yakınları arasında çıkan arbede polis ekiplerince sonlandırıldı. 

Veysel Karahan
 

Etiketler: hastane


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