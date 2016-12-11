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Hastane kuyruğunda beklerken 50 yıl önceki öğretmenini buldu

Adana'da bir kişi, hastanede muayene olmak için sıra beklerken en son 50 yıl önce gördüğü ve bulabilmek için can attığı ilkokul öğretmeninin izini buldu. Eski sınıf arkadaşını da yanına alan Yusuf Coşkun, sevinç ve hasretle öğretmeninin elini öptü.


11 Aralık 2016 09:37

Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde esnaflık yapan Yusuf Coşkun (56), 1967-1970 yılları arasında 5 Ocak İlkokulu'nda eğitim gördü. Coşkun'u o yıllarda Ayten Hallıoğlu (75) isimli öğretmen okuttu. Coşkun, uzun yıllar öğretmeninin adresini bulup onun elini öpmek için can attı ancak bunu başaramadı. Bu arada Coşkun, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak özel bir hastaneden randevu alıp gittiği hastanede sıra beklerken muayene sırasını gösteren ekrana baktığında Murat Hallıoğlu ismini gördü. Doktorun odasına yaklaşıp ismini gördüğü şahsın çıkmasına bekledi. Şahıs bir süre sonra çıkınca Coşkun onun yanına yaklaşarak "Ayten Hallıoğlu isimli birini tanıyor musunuz, o benim ilkokul öğretmenim olur, tanıyorsanız adresini verir misiniz. Ben yıllardır onu arıyorum" dedi. Bunun üzerine Murat Hallıoğlu, kadını tanıdığını, yengesi olduğunu söyleyerek telefon numarasını ve adresini verdi. Bunun üzerine Coşkun, yanına sınıf arkadaşı Hüseyin Akkoyun'u da (56) alarak Kozan'a gidip öğretmenini buldu. Hallıoğlu, üzerinden 50 yıl geçtiği için öğrencilerini önce tanımadı ancak biraz sohbet edince anıları tazelendi. Coşkun ve Akkoyun öğretmenlerinin elini öperek eski günleri hatırladılar. Coşkun, 50 yıl sonra öğretmenini görüp onunla sohbet etmenin çok büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Bize okuma-yazmayı öğreten kişiyi ben hep bulmak istiyordum bu bir hastanede mümkün oldu. Öğretmenimi bulduğum için çok mutluyum. Bize hayatı öğreten bizi hayata hazırlayan öğretmenimi bulmak çok büyük bir sevinç" dedi. Buluşmada duygu anlarda yaşandı. Hallıoğlu, yıllar sonra öğrencilerinin kendisini bulmasının kendini hem sevindirdiğini hem de duygulandırdığını kaydetti. Öğretmen ve öğrencileri daha sonra beraber Kozan'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: hastane kuyruğu


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