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Hastane önünde kaza: 1 ölü

Hastane önünde kaza: 1 ölü
Hastane önünde kaza: 1 ölü

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti...

Kaza, bugün saat 16.40'ta Ünye Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa'dan Ünye istikametine gitmekte olan Tayfur B.(31) idaresindeki 52 K 4181 plakalı hafriyat kamyonu yol kenarındaki Salim Ateş (88) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen talihsiz adam ağır yaralandı.

Kaza sonrası Ünye Devlet Hastanesinde görevli doktorlar olay yerine gelerek ağır yaralı vatandaşa ilk müdahalesini yaptı. Olay yerine çağrılan ilk yardım ekipleri daha sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Salim Ateş hayatını kaybetti. 

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.  

Hamza Alp 

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