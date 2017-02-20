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Hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1’i polis 3 yaralı

Diyarbakır’da husumetli iki aile arasında bir hastanenin önünde çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, 1’i polis, 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Hastane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 1i polis 3 yaralı

20 Şubat 2017 16:48

Olay, Yenişehir ilçesi Elazığ yolu üzerinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çatışma çıktı. Çatışmada, biri kişi hayatını kaybetti, 1’i kız çocuğu, 1’i çatışmayı sonlandırmaya çalışan bir polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis, boş kovanları toplayarak, çevrede incelemelerde bulundu. Bu sırada bazı araçlara da mermilerin isabet ettiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın Yorat

Etiketler: diyarbakır, hastane, silahlı kavga


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