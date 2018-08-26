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Hastane polisini ısırarak hastanelik etti

Samsun'da hastanede polis kabinine tekme atarak kıran bir kişi kendisine müdahale etmek isteyen hastane polisini bacağından ve kolundan ısırarak hastanelik etti. Savcıya ifade veren saldırgan serbest bırakıldı.

Hastane polisini ısırarak hastanelik etti

26 Ağustos 2018 15:26
Hastane polisini ısırarak hastanelik etti - Tıkla İzle

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini kollarından keserek hastaneye gittiği ileri sürülen Y.K., hastanenin acil servisindeki polis kabinin yanından geçerken aniden tekme atarak polis kabinin tahtasını kırıp zarar verdi. Bu sırada hastanede görevli polis memuru Fuat Öztürk, saldırgan şahsa "devlet malına zarar vermek" suçundan işlem yapmak isteyip yanına gidince saldırgan taşkınlığını sürdürdü. Bu sırada kendisine müdahale eden polis memuru Fuat Öztürk'ün önce sol bacağını, ardından da sol kolunu ısıran Y.K., polis memurunu hastanelik etti. Yaralanan polis memuruna görev yaptığı hastanenin acil servisinde müdahale edildi. Gözaltına alınan Y.K. ise Samsun Adliyesine sevk edilip savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Muhammer Ay
 

 

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