Hastane polisini ısırarak hastanelik etti

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini kollarından keserek hastaneye gittiği ileri sürülen Y.K., hastanenin acil servisindeki polis kabinin yanından geçerken aniden tekme atarak polis kabinin tahtasını kırıp zarar verdi. Bu sırada hastanede görevli polis memuru Fuat Öztürk, saldırgan şahsa "devlet malına zarar vermek" suçundan işlem yapmak isteyip yanına gidince saldırgan taşkınlığını sürdürdü. Bu sırada kendisine müdahale eden polis memuru Fuat Öztürk'ün önce sol bacağını, ardından da sol kolunu ısıran Y.K., polis memurunu hastanelik etti. Yaralanan polis memuruna görev yaptığı hastanenin acil servisinde müdahale edildi. Gözaltına alınan Y.K. ise Samsun Adliyesine sevk edilip savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Muhammer Ay

