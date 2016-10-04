İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "ihaleye fesat karıştırıldığı, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yapıldığı" bilgisi üzerine soruşturma başlattı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince sürdürülen teknik takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında müdür ve müdür yardımcılarının da bulunduğu 5'i kadın 33 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrasında sağlık kontrolünün ardından dün İzmir Adliyesine sevk edildi. Gece boyunca yapılan duruşma sonunda Ali Deniz Erdoğan, Atakan Görüş, Berkcan Tetik, Gökhan Kıvırcık, Hülya Yulu, Savaş Pullu, Uğur Acehan, Umut Aydın, Vasfi İnceoğlu ve Yılmaz Dombaycı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

