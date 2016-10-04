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Hastane yolsuzluğuna 10 tutuklama

İzmir'de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki satın alma biriminde 'Resmi evrakta sahtecilik' yaparak devleti 300 bin lira zarara uğratan ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


04 Ekim 2016 16:43

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz mayıs ayında İzmir Güney Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Biriminde bir takım usulsüzlüklerin olduğu iddiasını araştırmaya başladı. Gasp Büro Amirliğinin yaptığı detaylı araştırma sonrası, 10 ayrı doğrudan temin dosyasında alınmayan mal ve hizmetin alınmış gibi gösterilerek devleti yaklaşık 300 bin lira zarara uğratıldığı ve haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Örgütlü bir şekilde hareket ettikleri ortaya çıkan 33 şüpheliden 30'u polis ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonla, 27 Eylül günü gözaltına alındı. Operasyonda, şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 150 bin civarında içerisinde dört adet vajinal probun aleti ile hastaneden çalındığı şüphelenilen cihaz ve malzeme ele geçirildi.

10 şüpheli tutuklandı
Gözaltına alınan 30 şüpheliden 3'ü emniyetteki sorgulamasının ardından savcılığın talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken 4'ü kadın 27 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 10 şüpheli serbest kalırken 17 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan 17 şüpheliden biri kadın 10 şüpheli 'edimin ifasına fesat karıştırmak', 'dolandırıcılık', 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'görevi ihmal' suçlarından tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Atakan Şen

Etiketler: hastane yolsuzluğu, tutuklama


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