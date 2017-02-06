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Hastane’de dehşet: Kadın personel silahla vuruldu

Bursa’da bir hastanenin doğum kliniğinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan kadın hastane personeli ağır yaralandı. Olay anı hastanenin güvenlik kemaraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hastanede dehşet: Kadın personel silahla vuruldu

06 Şubat 2017 11:20
Hastane’de dehşet: Kadın personel silahla vuruldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesindeki FETÖ soruşturması kapsamında sağlık bakanlığına devredilen Eski Rentıp şimdiki adıyla Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi’nin Kadin Hastalıklari Ve Doğum Kliniği’nde meydana geldi. İddiaya göre, tıbbi sekreter olarak görev yapan Arzu.Ö. (45) görevi sırasında yanına gelen eski arkadaşı olduğu iddia edilen Emekli polis Orhan B.(40) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Belindeki silahı çeken Orhan B. hastaların gözü önünde kadın görevliye 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Arzu Ö. hemen ameliyata alınırken kaçmaya çalışan Kaçmaya çalışan Orhan B. hastane güvenlikleri tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. Olay anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre uzun bir pardesü ile hastaneye girdiği görülen zanlı Orhan B. kalabalıktan faydalanıp XRayy cihazının yanından içeriye girip Arzu Ö.’nün görev yaptığı masanın önüne geliyor. Silahını belinden çeken zanlı talihsiz kadının önce sırtına ardından da bacağına 2 el ateş ediyor.

Olayın ardından Arzu Ö.’nün çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğulurken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağ bacağından ve sırtından yaralanıp ameliyata alınan Arzu Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis tarafından gözaltına alınan emekli polis olduğu iddia edilen zanlı Orhan B.’nin ise verdiği ilk ifadesinde Arzu Ö. ile arkadaş olduklarını aralarındaki promlemlerden dolayı müştekiye ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

(Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru / İHA)

Etiketler: hastane, silah


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