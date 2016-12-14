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Hastanede ’el bombası’ alarmı

Bursa’da, röntgen çektiren hastanın kemerinin el bombasına benzeyen tokası hastaneyi ayağa kaldırdı.

Hastanede el bombası alarmı

14 Aralık 2016 15:38

Röntgen teknisyeninin filmde fark ettiği tokayı bomba sanıp polise haber vermesi üzerine gözaltına alınan hasta, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından serbest bırakıldı.

İlginç olay, Bursa Şevket yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu 16 yaşındaki Osman Muhammed isimli genç, bacağındaki ağrı sebebiyle hastaneye başvurdu. Ortapedi doktorunun kontrolünün ardından genç röntgene yönlendirildi. Görevli teknisyenin, çocuğun belinde el bombası sarılı olduğunu iddia edip polise haber vermesiyle ortalık bir anda ayağa kalktı. Hastane polisi tarafından gözaltına alınan genç, belinde sarılı olan şeyin el bombası olmayıp, kemerinin tokası olduğunu ispat edince serbest bırakıldı.

Etiketler: bursa hastane, Bursa Şevket yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Osman Muhammed


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