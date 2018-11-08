Hastanede hasta numarasıyla, başka bir hastanın cebinden 400 lira çaldı

Olay, 4 Ekim Pazar günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavi için hastaneye gelen İ.T. cebinden 400 lira parasının yan kesicilik yöntemiyle çalındığını fark etti. İ.T.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin dolandırıcılık ve tehdit suçlarından 4 ayrı kaydı bulunan R.Ü. olduğunu belirledi. R.Ü.'nün hastanede hasta gibi dolaştığını da tespit eden ekipler, şüphelinin kaldığı pansiyona operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

R.Ü, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suat Metin