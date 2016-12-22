Olay, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde bulunan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 9. ve 3. katlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 9. katta ameliyatta olan iki hastanın yakınları kapının önünde beklemeye başladı. Bu sırada iki aile bireylerinden bazıları arasında tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya karışan bazı kişiler aşağı katlara doğru kaçtı. 3. katta tekrar karşılaşan aile fertleri burada tekrar kavga etti. Kavgayı, güvenlikçilerin ayırmakta güçlük çekmesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Kavgada, 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Burak Emek

