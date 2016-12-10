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Hastanede telefon hırsızlığı

Samsun'da hastanede hasta yakınının telefonunu çalan genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Hastanede telefon hırsızlığı

10 Aralık 2016 11:23

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta annesini ziyarete gelen 60 yaşındaki S.G. adlı kadının cep telefonunu çaldığı iddia edilen 19 yaşındaki S.C.A., gözaltına alındı. Cep telefonu çalınan kadın tarafından yakalanarak polise teslim edilen S.C.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Çalıntı telefon sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan C.C.A.'nın hırsızlık suçundan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Düzce'den Samsun'a geldiğini söyleyen S.C.A., Samsun'da kalacak yeri olmadığı için hastaneye geldiğini ileri sürdü. Soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: Samsun, telefon hırsızlığı


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