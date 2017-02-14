Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta olan amcasının eşinin yanında refakatçi olarak kalan C.T.(21) adlı genç kız, hasta ile birlikte aynı yatakta yatarken odaya giren 21 yaşındaki O.G. tarafından elle tacize uğradı. Genç kız taciz sırasında uykusundan uyanarak feryat edip yardım istedi. Tacizci O.G. ise panik içinde kaçtı. C.T. olayı hastane görevlilerine bildirdi. Hastanenin güvenlik görevlileri güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak taciz zanlısı O.G.'yi yakaladı ve polise teslim ettiler. Genç kız tacizciyi teşhis etti ve şikayetçi oldu.

TACİZCİ SARHOŞMUŞ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan O.G.'nin alkollü olduğunu tespit etti. O.G.'nin 19 Mayıs ilçesinde arkadaşları ile birlikte içki içtiği, yanındaki arkadaşlarından birinin rahatsızlanması sonucu birlikte hastaneye geldikleri öğrenildi.

Ahlak polisi tarafından ifadesi alınan O.G. "cinsel saldırı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muammer Ay

