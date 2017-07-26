Hastanede vantilatörlü serinlik

Manavgat Devlet Hastanesinde 2015 yılında 100 yataklı hizmete giren ek binada, merkezi sistem soğutma cihazlarının çalışmaması, hasta, hasta yakınları ve çalışanları zor durumda bırakıyor. Manavgat’ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle yaşanan sıkıntı had safhaya ulaşırken gerek hastalar gerekse hastane çalışanları çözümü yanlarında vantilatör getirmekte buluyor. Klimaların çalışmadığı hastane odaları ve hemşire odalarında hasta ve görevliler vantilatör ile serinlemeye çalışırken ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Manavgat Devlet Hastanesi yönetimi ise sorunun çözümü için yoğun şekilde çalışıyor. Sıkıntının 2011 yılında inşaatına başlanan ve 2015 yılının sonunda hizmete açılan 100 yataklı ek binada olduğunu belirten yetkililer, "Müteahhit hatasından kaynaklanan bir olay. Merkezi sistem eksik malzemeden dolayı yeterince çalışmıyor ve soğutma yapmıyor. Hava sıcaklıklarının had safhaya ulaşmasıyla birlikte sıkıntı da üst seviyeye çıktı. Müteahhit firmanın hatasını telafi etmesi hususunda gerekli mercilere durumu aktardık. Sorunun kısa vadede çözümü için de hastane yönetimi olarak ilk aşamada elimizdeki salon tipi klimayı yatan hasta koridorlarından birisine yerleştirdik. 6 adet büyük salon tipi klima perşembe günü gelecek ve monte edilmeye başlanacak. Böylelikle sorunu azamiye indirmeye çalışacağız. Ama asıl önemli sorun TOKİ’nin inşaatı yaptırdığı müteahhit firmadan ve devlet adına yapılan işi denetleyerek teslim alan yüklenici firmadan kaynaklanmaktadır. Acilen merkezi sistemin yenilenmesi tek çare olarak görülmektedir. Bakanlığımızın kısa sürede bu işi çözüme kavuşturacağına inanıyoruz. Hasta ve hasta yakınlarımız gibi bizler ve diğer hastane personelimiz de aynı sıkıntıyı yaşamaktadır" diye konuştu.

Öte yandan Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ise konuya ilgili incelme başlattı.

Arif Kaplan