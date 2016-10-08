Bandırma Devlet Hastanesi çatı katında izalasyon çalışmaları yapılırken aniden yangın çıktı. Çatı katının altında bulunan hasta odalarında bulunan 30 hasta tahliye edildi.

Yangının ihbarını alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hemen yangına müdahele ettiler. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bandırma Kaymakamı Tuncay Sonel yangın hakkında yaptığı açıklamada, ’’Bandırma Devlet Hastanesi’n de yangın çıkıyor ve aniden müdahele ediliyor. Hastalarımız hemen tahliye edildi. 5. kat tamamen boşaltıldı. Şu anda itfaiye ekipleri ve askeri hava üssünden aldığımız itfaiye ekipleri hemen yandına müdahele ettiler" dedi.

Yangın esnasında hastanenin 5. katında olan Emine Sönmez, ’’Bizim odanın camından dumanlar aşağıya doğru başlamıştı. O an biz güvenliğe haber verdik ve hemen hastane boşaltılmaya başlamıştı. Ekipler geldi ve bizde hastanenin kantinine indik’’ dedi.