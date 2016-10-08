Kaza, İzmit D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülser Çun (53) adlı kişi, İzmit-Başiskele sınırında bir özel hastanede tedavi gören annesini ziyaret etmek için yola çıktı. D-100 karayolu karşı şeridinde bulunan hastaneye geçmek isteyen Gülser Çun, plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Gülser Çun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Gülser Çun’un, Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun’un eşi olduğu öğrenildi.

İki çocuk annesi Gülser Çun, Kartepe Acısu Mahallesi’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenilirken, polis ekipleri kazaya karışan aracı belirlemek için soruşturma başlattı.