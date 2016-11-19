Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesindeki BEÜ Hastanesi'nde meydana geldi. Bir hasta ve iki hemşirenin cep telefonlarının çalınması üzerine hırsızlık şube müdürlüğüne bağlı ekipler hastaneye ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde H.İ.A.'nın belirlenmesi üzerine profil fotoğrafları hastane personeline dağıtıldı. Aradan geçen bir kaç günün ardından tekrar hastaneye gelen H.İ.A., personelin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Üzerinden sahte polis kimliği de çıkan H.İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, "resmi belgede sahtecilik" ve "hırsızlık" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onur Altındağ

