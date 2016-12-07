Olay, saat 21.20 sıralarında Hastane Caddesinde bulunan Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünde yer alan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin ikinci katındaki Kulak Burun Boğaz servisinde meydana gelmişti. Anne Tuğba G., 7 günlük bebeğini ateşlenince, annesi Zeynep ve kardeşi Faruk Demir’le hastaneye getirmiş, akşam saatlerinde de eşi Ümit G. (22) hastaneye gelmişti. Ümit G. bilinmeyen bir nedenden dolayı kayınvalidesi Zeynep Demir’i tabanca ile vurarak öldürmüş, kayınbraderi Faruk Demir’i, karısını ve olayla bağlantısı olmayan Sedar Çiftçibaş’ı yaralamıştı.

Ağır yaralanan ve doktorlar tarafından kalp masajı ile yaşatılan kayınbirader Faruk Demir, tedavi altına alındığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen gece yarısı 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Halil İbrahim Varlı