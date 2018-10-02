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Hastaneden doktora saldırı açıklaması

Hastaneden doktora saldırı açıklaması
Hastaneden doktora saldırı açıklaması

Bahçelievler'de doktorun silahlı saldırıya uğramasına ilişkin hastaneden yapılan açıklamada, "Dr. Hacıosman acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürmektedir" denildi.

Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'ın çalıştığı hastane, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Hastanemiz Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, Mart ayından itibaren tedavi gören hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğramıştır. 12.25 sıralarında saldırıya uğrayan Dr. Hacosman, acil müdahalesi yapılarak ameliyata alınmıştır. Şu an yoğun bakım tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Emniyet mensupları tarafından yapılan tahkikat sonucu saldırgan yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Bu elim saldırı tüm sağlık camiasını derinden sarsmıştır" denildi.

Murat Delice
 

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