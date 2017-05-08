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Hastaneden dönmüştü: Son anda kurtuldu

Ümraniye’de hastaneden dönen vatandaşın evinde çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Binanın çatı katında başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken evin sahibi Hasan Beler, çalışmaları üzülerek izledi.

Hastaneden dönmüştü: Son anda kurtuldu

08 Mayıs 2017 20:17
Hastaneden dönmüştü: Son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Yaman Sokak içerisinde bulunan iki katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın çatı katını sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hasan Beler isimli bir vatandaşa ait olan binada yangın sırasında Hasan Beler ile birlikte 3 kişinin olduğu ve son anda yangını fark ederek dışarı çıktıkları öğrenildi.

“HASTANEDEN GELEN VATANDAŞIN EVİ YANDI"

Hastanede tedavi olduktan sonra evine gelen ve yemek yedikten sonra yangını fark eden Hasan Beler isimli ihtiyar vatandaş, yangını üzülerek izledi. İtfaiye ekiplerinin yanına giderek zaman zaman bilgi almaya çalışan Hasan Beler, yakınları tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Yaşadığı olayı anlatan Hasan Beler, “İçerde ben vardım, bende kurtuldum şükür” dedi.

Dizi örneğini vererek yaşadıklarını anlatan Hasan Beler, “Öğlen hanımla birlikte yemek yedim. Ben zaten hastaneden yeni gelmiştim. Dinleneyim dedim, o sırada bir koku geldi. Dış kapıya koştum. Baktım buram buram geliyor. Ondan sonra mal canın yongasıdır, diyerek eşyaları kurtarmaya başladım. Ben, hanımım ve çocuğum vardı” şeklinde konuştu.

Mustafa Esen 

Etiketler: hastane, İstanbul


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