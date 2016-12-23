Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Hastaneden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Hastaneden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Elazığ’da bir hastanede 4 kişiyi soyan şüpheli, polis tarafından yakalandı.


23 Aralık 2016 11:32

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan 4 sağlık personelinin farklı tarihlerde cep telefonları, kol saati ve cüzdanı çalındı. Sağlık personellerinin durumu polise bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın C.D. olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs polis tarafından evinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli, hırsızlık olaylarının kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halil İbrahim Varlı 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç