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Hastaneden TBMM Başkanı Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın operasyonunun başarılı geçtiği ve takip, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde süreceği bildirildi.

Hastaneden TBMM Başkanı Kahramanın sağlık durumuna ilişkin açıklama

30 Aralık 2016 16:13

Güven Hastanesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın geçirdiği operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Hastane yönetimi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 29 Aralık 2016 günü hastaneye yatırıldığını, yapılan ileri tetkikler sonucu hızlı ilerleyen ve yırtılma riski bulunan “ınflamatuar abdominal aort anevrizması” teşhisinin konulması ile 30 Aralık 2016 günü ameliyata alındığını kaydetti. Kahraman’ın ameliyatının başarı ile tamamlandığı, takip ve tedavisine yoğun bakımda ünitesinde devam edileceği bildirildi.

Goncagül Özcan 

 

Etiketler: ismail kahraman


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