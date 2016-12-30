Güven Hastanesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın geçirdiği operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Hastane yönetimi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 29 Aralık 2016 günü hastaneye yatırıldığını, yapılan ileri tetkikler sonucu hızlı ilerleyen ve yırtılma riski bulunan “ınflamatuar abdominal aort anevrizması” teşhisinin konulması ile 30 Aralık 2016 günü ameliyata alındığını kaydetti. Kahraman’ın ameliyatının başarı ile tamamlandığı, takip ve tedavisine yoğun bakımda ünitesinde devam edileceği bildirildi.

Goncagül Özcan



