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Hastaneden televizyon çalan hırsızlar kameralara yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde, FETÖ bağlantısı sebebiyle Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne devredilen hastane binasından 7 adet plazma TV, 4 adet bilgisayar kasası, 2 adet bilgisayar monitörü çalan 3 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Hastaneden televizyon çalan hırsızlar kameralara yakalandı

23 Ekim 2016 16:12

 Şüphelilerin hastaneden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz 17 Ekim günü saat 01.40 sıralarında, Basmane semti Fevzipaşa Bulvarı’nda meydana geldi. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, FETÖ ile bağlantısı olduğu nedeniyle Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne devredilen Şifa Hastanesi binasına giren kimliği belirsiz kişiler, hastaneden değerleri yaklaşık 10 bin lira olan 7 adet plazma TV, 4 adet bilgisayar kasası ve 2 adet bilgisayar monitörü çaldı. Hırsızlığın yetkililer tarafından fark edilmesinin ardından durum polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, hastanenin güvenlik kamera görüntülerinden hırsızlık yapan 3 kişiden birinin R.A. (18) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonucu R.A. Güven Timleri tarafından yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada ise R.A.’nın suç ortaklarının Ş.D. (16) ve V.T. (17) olduğu tespit edilip, kısa sürede 2 şüpheli de yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hastaneden çalınan malzemeleri bulmak için yaptığı detaylı araştırmada, malzemelerin M.Y. (24) ve H.Y.’nin (24) işyerinde olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla çalınan malzemeler ele geçirildi. Şahıslar ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından hırsızlık malları işyerinde bulunan M.Y. ve H.Y., sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsılık şüphelileri R.A., Ş.D. ve V.T. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şahısların hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giren 3 şüphelinin, kapüşonları ve elleri ile güvenlik kameralarını gördükçe yüzlerini gizlemeye çalıştıkları görüldü. Şüpheliler, ellerinde malzeme varken yüzlerini saklamak için herhangi bir girişimde bulunamazken, güvenlik kameralarına bakarak geçmeleri dikkat çekti.


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