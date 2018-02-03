Hastanelerin acil servislerinde yeni dönem başladı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Bakırköy'de bulunan Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki acil servisleri ziyaret etti. Acil servislerin iyileştirilmesine yönelik değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı düzenleyen Gümüş, bugün itibariyle acillerde başlayan yeni uygulama hakkında bilgiler verdi. Son zamanlarda acil servislerde meydana gelen yoğunluk ve hijyen konularına değinen Gümüş, acil servislerin 23.00'e kadar hizmet vereceğini açıkladı.

"Acillerin yüzde 85'ini Sağlık Bakanlığı hastanelerimiz karşılıyor"

Bugün itibariyle acillerde başlayan yeni dönem hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, "İstanbul'a baktığımızda günde 270-300 bin arası muayene gerçekleştiriliyor ve bunların 40-45 bini acil servislerde geçekleşiyor. Özellikle büyük metropollerde mesai saati 17.00'dan sonra vatandaşlar sağlık hizmeti almak istiyor. Gün içinde başlayan rahatsızlıklar ya da birkaç gündür devam eden sıkıntılar sonrası gerçekten acil olmasa da, sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın gideceği tek yer acil servisler. Tabi ki üniversite ve özel sektör hastaneleri de var ama şu anda İstanbul'daki tespitlerimiz, acillerin yüzde 85'ini Sağlık Bakanlığı hastaneleri karşılıyor. Vatandaşlarımız marka olarak bildiği bir kamu hastanesine geliyor. İstanbul'da binin üzerinde hasta bakan kamu hastanemiz var. Yine tüm Türkiye'ye baktığımızda günde binin üzerinde acil hastası bakan 63 tane hastanelerimiz var" dedi.

"Mesai dışı veya vardiya polikliniği adı altında 23.00'e kadar hastalara hizmet verilecek"

"Acillere gelen bu binden fazla hastaya baktığımızda bunların yüzde 80'i gerçek acil hasta değil" diyerek sözlerini sürdüren Gümüş, "Gribal enfeksiyon veya kulak ağrısı var, mesaisi var çalışıyor bundan dolayı da acil servise geliyor. Baktık ki vatandaşımızın bu ihtiyacı var biz de mesaiden sonra ayaktan sağlık hizmetlerini sürdürebilecek bir mekanizmayla çalışmamızı başlattık. Mesai dışı veya vardiya polikliniği adı altında saat 23.00'e kadar hastanelerimiz hastalara bakacak. Böylelikle hastanelerde uzun süre bekleyen hastalar mesai dışı yeşil 2 dediğimiz alanlara kaydırılarak tedavi edilecekler. Acil servisler çok kritik mekanlardır, hastaların ya kaybedildiği ya da kurtarıldığı alanlardır. Vatandaşlarımız mümkünse mesaiden sonra acil servislere önemli bir sorunu yoksa gelmemeleri gerekir. Gelecekse uzatılmış veya kaydırılmış polikliniklerde bu hizmeti vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlara vale hizmeti sunacağız"

Acil servislerin hastanelerin kalbi olduğunu ifade eden Eyüp Gümüş, "Acillerde ne kadar çok kişi çalışırsa hastaneler o kadar iyi hizmet üretir. Vatandaşlara vale hizmeti sunacağız, vatandaş hastasıyla beraber hastaneye geldiği zaman park yeri bulana kadar hastasıyla beraber geziyor, bizim vale hizmetimiz gelecek aracı alacak refakatçi de hastasıyla ilgilenebilecek. Hasta karşılama elamanlarımız hastaları karşılayacaklar, hasta yakınlarının acilin kapısından sonra içeri alınmasına izin vermeyeceğiz hastaları biz alacağız. Hasta aciliyeti değerlendirilip sarı alana, acil alana ya da yeşil 2 dediğimiz kaydırılmış alana alınacak problemi orada çözülecek. Orada da tüm hizmetler verilecek, radyoloji hizmetleri her şey mevcut hastane orada devam etmiş olacak. Bu şemayı artık acil servislerde kullanıyoruz, amacımız acil servislerdeki direnci sağlamak, birikmeyi önlemek ve gerçek acil hastalarına gerekli hizmeti verebilmek" diye konuştu.

Fethiye Mutaf