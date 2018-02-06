Diğer
Kategoriler

Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

06 Şubat 2018 00:34
Hastaneye giderken kaza yaptılar: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Karaçulha Mahallesi zincirlikavak mevkiinde meydana geldi. Hastalanan oğlunu hastaneye yetiştirmeye çalışan Burak Sarıca yönetimindeki 07 SFP 30 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce reklam tabelasına çarptı ardından kanala uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Sarıca ile kardeşi Halil, 3 yaşındaki oğlu Mustafa Çınar ve eşi Şeyma Sarıca yaralandı. Otomobilin kanal içinde ters dönmesi nedeniyle sıkışan yaralılar, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Sarıca ailesinin hastalanan oğullarını hastaneye getirdikleri öğrenildi. 

Murat Yalçın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç