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Hastaneye gitmemek için diretti

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaşı küçük, aracı plakasız ehliyetsiz sürücü, gitmek istemediği hastaneye güçlükte sevk edildi.

Hastaneye gitmemek için diretti

20 Kasım 2016 13:02

Nizamettin Bilaloğlu yönetimindeki 54 RB 625 plakalı ticari araç, Tepebaşı Mevkinde bulunan kavşaktan Sanayi istikametine dönmek istediği sırada, Atatürk Bulvarı üzerinden Sanayi istikametine gitmekte olan Abdurrahman I. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, plakası ve ehliyeti olmadığını için olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin talebine rağmen hastaneye gitmek istemedi. Polis ve sağlık ekiplerinin çabası sonucu ikna edilen yaralı şahıs, ambulansa bindirilip Bilecik Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, taktığı kask sayesinde olası bir facianın önlendiği görüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

İbrahim Sünetçi


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