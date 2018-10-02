Hastası tarafından vurulan doktor hayatını kaybetti

Bahçelievler'de meydana gelen olayda Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, tedavi sürecinde olan hastası Serhat T. tarafından silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Dr. Hacıosman'ın yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55'te vefat ettiği duyuruldu. Açıklamada, "2 Ekim 2018 tarihinde tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Yaşanan saldırı sonrasında ameliyata alınan ve tedavisi titizlikle takip edilen doktorumuz Fikret Hacıosman; yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55'te vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. 3 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de, Medicana Bahçelievler Hastanesi önünde ve tüm Türkiye'deki Medicana Hastanelerinde eş zamanlı Dr. Fikret Hacıosman anısına bir tören düzenlenecek ve basın açıklaması yapılacaktır" denildi.