Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Baldıran köyünde yaşayan Bilal Cıbır (75) sabah saatlerinde rahatsızlandı. Bunun üzerine Cıbır'ın yakınları köye 112 Acil Acil ambulansı çağırdılar. Yaşlı hastayı köye almaya giden ambulans, kara saplanınca sağlık görevlileri mahsur kaldı. Ambulansın kara saplandığını gören vatandaşlar el birliği yaparak duruma müdahale ettiler. Ambulansı saplandığı kardan traktör yardımı ile çıkartan köylüler, ambulans köyden ayrılana refakat ettiler.

Saplandığı kardan çıkarıldıktan sonra Osmancık'a ulaşan ambulans yaşlı hastayı acil servise teslim etti. Osmancık Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alınan Bilal Cıbır'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İsmail Kabakdere

