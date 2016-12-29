Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Hastaya giden ambulans yoldan çıktı, imdadına kamyoncu yetişti

Hastaya giden ambulans yoldan çıktı, imdadına kamyoncu yetişti

Bilecik’te, hasta kurtarmaya giderken kar yağışı sebebiyle kayarak yoldan çıkan ambulans yoldan geçen kamyonun yardımı ile kurtarıldı.

Hastaya giden ambulans yoldan çıktı, imdadına kamyoncu yetişti

29 Aralık 2016 12:46

Olay Bilecik-Yenişehir karayolunda meydana geldi. Bilecik Devlet Hastanesi gelen bir hasta ihbarı sonucu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Alpagut köyüne giden ambulans, yoğun kar yağışı sebebiyle yolun sağ tarafına kayarak şarampole düştü. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde bulunan 11 EA 822 plakalı kamyon şoförü Sefer Karaca, kamyondan çıkardığı malzemelerle ambulansı saplandığı kardan aracının yardımı ile çıkardı. Bu yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansırken, yoldan çıkan ambulans Alpagut köyüne giderek hastayı Bilecik Devlet Hastanesine getirmeyi sağladı. 

Cem Kaan Toka
 

Etiketler: ambulans, hasta


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç