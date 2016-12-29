Olay Bilecik-Yenişehir karayolunda meydana geldi. Bilecik Devlet Hastanesi gelen bir hasta ihbarı sonucu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Alpagut köyüne giden ambulans, yoğun kar yağışı sebebiyle yolun sağ tarafına kayarak şarampole düştü. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde bulunan 11 EA 822 plakalı kamyon şoförü Sefer Karaca, kamyondan çıkardığı malzemelerle ambulansı saplandığı kardan aracının yardımı ile çıkardı. Bu yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansırken, yoldan çıkan ambulans Alpagut köyüne giderek hastayı Bilecik Devlet Hastanesine getirmeyi sağladı.

Cem Kaan Toka

