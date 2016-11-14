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Hastaya müdahale eden doktoru hastanelik ettiler

Samsun'da silahlı saldırıda ağır yaralanan gencin arkadaşı yaralıya müdahale eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr.Dr. Umut Halıcı'ya saldırarak hastanelik etti. Gözünden yaralanan ve kafa travması geçiren doktor hastaneye yatışı yapılarak tedavi altına alındı.

Hastaya müdahale eden doktoru hastanelik ettiler

14 Kasım 2016 00:12
Hastaya müdahale eden doktoru hastanelik ettiler - Tıkla İzle

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi çekimi yapılan alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinin Kökçüoğlu Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan Umutcan A.(21) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Umutcan A. acil serviste tedavi altına alındı. Bu sırada hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr.Dr. Umut Halıcı, yaralı genci ameliyata almak için hazırlık yaptı. Umutcan A.'nın tomografisinin çekildiği bir sırada tomografi odasında bilgisayar ekranında ameliyat önceki kurşunun verdiği zararı takip eden Doktor Umut Halıcı, odanın kapısını tekme ile açıp içeri giren yaralının arkadaşı Muhammet A.O.'nun (23) saldırısına uğradı. Sebepsiz yere doktora saldıran genç olay yerinden kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Muhammet A.O.'yu hastanenin etrafında yakalayarak gözaltına aldı. Hastaya tomografi çekildiği bir sırada saldırıya uğrayan Doktor Umut Halıcı ise hastanelik oldu. Gözünden yaralanan ve kafa travması geçirdiği öğrenilen Dr. Halıcı, acil servisteki müdahalesinin ardından hastaneye yatışı yapıldı. Silahlı saldırıda yaralanan Umutcan A. ise kendisini ameliyat edecek doktor hastanelik edildiği için durumu ciddi olduğundan ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Fatih Özkan, Samsun Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Oğuz Uzun ve Sağlık-Sen Samsun Şubesi Başkanı İlhan Öksüz hastaneye giderek saldırı ile ilgili bilgi alıp Dr. Umut Halıcı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay

Etiketler: darp, doktor, Samsun


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