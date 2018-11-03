Hastayım diye geldi, bilgisayar monitörünü çalarken yakalandı

Olay, bugün saat 03.20 sıralarında Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli bir şahıs gözünde çapak olduğunu ifade ederek hastaneye geldi.Burada tedavi edilen M.G. kısa bir süre sonra klinikten ayrıldı. Hastaneden çıkacağı sırada, başka bir kliniğe giren M.G., kliniğin boş olmasından faydalanarak masa üzerinde duran bilgiyasar monitörünü söktü ve yanında getirdiği poşetin içerisine koydu. Soğuk kanlı bir şekilde elindeki poşetle hastaneden çıkan M.G., hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Özalp Göçmen'in dikkati sonucu yakalandı. Durumun bildirilmesi üzerine, hastaneye polis ekibi çağrıldı. Polis ekipleri, M.G.'nin bilgisayar monitörünü çaldığı odada incelemede bulundu. İfadesi alınan genç hırsız, polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

