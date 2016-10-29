Ünlü Hattat Mahmut Şahin, Ankara Hızlı Tren Garı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’da kendi elleriyle yaptığı eserleri hediye etti. Şahin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye ettiği eserlerin arasında tombak tarzında yapılmış miğfer ve üzerinde tal’ik tarzında Fetih Suresi 24. Ayet’inin yazılı olduğu hat tablosu yer aldı. Fetih Suresi 24. Ayeti’nin yazılı olduğu tabloda şu ifadeler yer aldı:

“Allah meleklere şöyle emreder: ‘Zulmedenleri, eşlerini ve Allah’ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.”

Şahin’in hediye ettiği 16’lı Bektaşi dilim olarak adlandırılan miğferin 16 Türk devletini temsil ettiği ve üzerinde Allah, (cc) ve Hz. Muhammed’in (sav) isimlerinin olduğu kaydedildi. Miğferin ön siperinde Ehlibeyt’i, Hz. Muhammed, Hz. Fatma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i temsil eden 5 adet gül motifi işlendi. Kulak siperinde de Ehlibeyt’i temsil eden 5 adet, arka siperde 7 kat semayı ve Hz. Muhammed’in yaptığı fetihleri temsil eden 7 adet gül figürü kullanıldı.

Kubur kısmında ise yine Ehlibeyt’i temsil eden 5 adet gül kullanıldı. Selçuklu ve Osmanlı desenleri ile bezenen eserin hiçbir yerinde teknoloji kullanılmadığı ve tamamen el işi olduğu belirtildi. Topkapı Sarayı’nda sergilenen orijinal miğferle aynı ölçüde olduğu kaydedildi. 24 ayar has altın kullanıldığı miğfer, tombak sanatı ile bitirildi.

Hat ustası Şahin, 1991 ile 1993 yılları arasında Caferağa Medresesi’nde Hattat Aydın Ergün’den Rik’a dersleri aldı. 1993-2002 yılları arasında Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nde Hattat Hüseyin Kutlu’dan sülüs ve nesih meşk etti ve 2002’de sülüs-nesih yazı türlerinden icazet aldı. 2000-2004 yılları arasında Süleymaniye Kütüphanesi’nde Hattat Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik yazısını meşk etti ve 2004’te de icazet aldı.

Musa Erdoğan

