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Hatalı damak protezi yargıdan döndü

Bursa'da mahkemelik olan hatalı damak protezinde tüketici haklı bulundu. Özel sağlık merkezi, tüketiciye parayı iade edecek.

Hatalı damak protezi yargıdan döndü

18 Şubat 2017 14:05

Edinilen bilgiye göre, bir kişi, özel sağlık merkezinde damak protezi yaptırdı. Bu hizmetten memnun kalmayan hasta, mağduriyetinin giderilmesi için Bursa Tüketiciler Derneğine başvurdu. Dernek, tüketicinin talebi üzerine ilk olarak, sağlık merkezine ihtarname çekti. Özel sağlık merkezinin talebe olumlu cevap vermemesi üzerine, tüketici, mağduriyetinin giderilmesi ve 3 bin 480 liralık bedelin faizi ile birlikte iadesi için il hakem heyetine başvurdu. İl hakem heyeti tüketiciyi haklı bularak, özel sağlık merkezinin fatura bedelini iade etmesine hükmetti.
Özel sağlık merkezi, verilen karara itiraz ederek, bu ihtilafı yargıya taşındı. Mahkeme, "davacının, davalıya olan özen borcuna aykırı davrandığı, tedavi süresince gereken ihtimam ve dikkati göstermediği, davalının şikayetinde haklı olduğu” gerekçesiyle davanın reddine kararı verdi. Bu kararın ardından tüketici, sağlık merkezine verdiği 3 bin 480 lirayı geri alacak.

Konuyla alakalı açıklama yapan Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Tüketici, 6502 sayılı tüketici kanunu hükümlerine göre satın aldığı bir mal ile hizmetin ayıplı ve kusurlu çıkması durumunda 4 seçimlik hakkına sahiptir. Bu haklardan hangisini seçerse, satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin talebine bağlı kalmak şartıyla seçimlik hakkını yerine getirmek durumundadır" dedi.

Etiketler: damak protezi, yargı


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