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Hatalı park etme yüzünden ambulans sokağa giremedi

Manisa’da tek yön bir yolda yasak olmasına rağmen sokağın sağ ve sol tarafında yapılan parklanmalar nedeniyle yaralıya müdahale etmek isteyen ambulans sokağa giremedi.

Hatalı park etme yüzünden ambulans sokağa giremedi

23 Ocak 2017 08:17
Hatalı park etme yüzünden ambulans sokağa giremedi - Tıkla İzle

Duruma tepki gösteren esnaf, sokaklarına itfaiye, ambulans gibi acil durum araçlarının yanı sıra normal araçların bile girmekte zorluk çektiğini belirterek yetkililerin bu soruna kalıcı bir çözüm bulmasını istedi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesi 1’inci Anafartalar Mahallesi 1618 Nolu Sokak sakinleri tek yön olan yola park yasağı olmasına rağmen çift sıra park yapılması nedeniyle itfaiye ve ambulansların sokaklarına girememesine tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde sokakta biranda dengesini kaybederek yere düşen ve başını yere vurarak baygınlık geçiren şahıs için çağrılan ambulans çift sıra parklanma nedeniyle sokağa giremedi. Saniyelerin bile hayati önem taşıdığı olayda ambulanstan inen 112 personeli yaklaşık 70 metre yürüyerek yaralı şahsın yanına geldi. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan ekipler ambulanstan indirilen ve kaldırımdan getirilen sedye ile yaralıyı ambulansa taşıyarak Manisa Devlet Hastanesine kaldırdı. Kafasını çarpması nedeniyle travma yaşayan şahıs tedavisinin ardından taburcu edilirken sokak esnafı ise bu durumun sürekli yaşandığını ve artık kalıcı bir çözüm bulunmasını istediklerini belirtti.

“Kuka ile sorun çözülebilir”

Sokakta esnaflık yapan Esra Kezgin Dalgız, yaklaşık olarak 3 yıldır sokakta hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek, “Sokağımızdaki bu trafik kirliliğinden dolayı büyük bir şikayetimiz var. Kendi aracımızla sokağımıza giriş yapamıyoruz. Müşterilerimiz bizim mağazamıza yanaşıp da ürünlerini teslim alamıyorlar. Aynı şekilde diğer arkadaşlarımız da. Kuaföre gelen bir müşteri arabasından inip rahatça giremiyor. Biz burada 6 esnafımız ama 10 tane arabanın kirliliğini yaşıyoruz. 10 tane araba için biz 6 esnaf burada bazı zorluklar yaşıyoruz. Belediyemizin burada 10 tane araca bir kuka çakıp bu kirliliğe son verse biz çok daha iyi bir şekilde hizmetimizi sunacağımızı düşünüyorum.” dedi.

“Yangın olsa ne olacak?”

Kendi işlerini yapamamak bir yana bir taraftan da sokakta yaşayan vatandaşların sağlıklarının tehlike altında olduğuna vurgu yapan Dalgız şunları söyledi:

“İşimizi tam düzgün yapamıyoruz diye söylüyoruz ama burada oturan insanların sağlıkları çok çok daha önemli. Yaşlısı var, genci var, başına her türlü bir olay gelebilecek insanlar var. Geçen gün burada bir arkadaşımız düştü bayıldı. Hemen ambulansı çağırdık ama ambulans giremedi sokağımıza. Bu zaman kaybı, belki de burada yerde yatan dakikalarla savaş veriyor. Sokağın başında sedyeyi indirerek yerde yatan şahsın yanına kadar getirerek burada müdahale ettiler. Tekrar sedyeye konularak araca o şekilde gidildi. Burada yangın olsa nasıl olacak? İtfaiye nasıl girecek buraya? Bunlar hep belediyenin önlem alması gereken şeyle. Ben bu şikayetimizi BİMER’e, Başbakanlığa da bildirdim. Esnaf tarafındaki araçların kaldırılmasını rica ettim. Bana gelen cevap şöyle oldu: ‘Sizin orada park yasağı levhası vardır. Ulaşımı arayarak oradaki araçları kaldırtabilirsiniz.’ Evet, ben bunu yapabilirim ama her gün buraya geldiğimde, her gün polisi arayarak araçları kaldırın demek benim rutin işim haline mi gelmesi gerekiyor. İnsanlar buraya yine park edecekler. Bıkmadan usanmadan bunu mu yapmam gerekiyor. Önemle ilgilenilmesini rica ediyorum. İnşallah bir sonuç alırız diye düşünüyorum.” 


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