Hatalı park yapan araçlara vatandaştan boyalı ceza

Beşiktaş’ta bulunan ve şehrin en işlek yollarından biri olan Barbaros Bulvarı üzerinde yaya yoluna park eden bazı araçların üzerine sprey boyayla park yasak işareti çizildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan bu eylem, yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Yaya yolunu kullanan vatandaşlar, araçların üzerindeki park yasak işaretini şaşkınlıkla karşılarken, bir süre duraksayıp araçları izledi. Bazı vatandaşlar bu durumu ağır bir ceza olarak nitelendirirken, bazı vatandaşlar da hatalı parkların neden olabileceği olumsuzluklara dikkat çekti.

“Çirkinleşmeye gerek yok”

Yoldan geçen ve boyalı araçları fark edip duraksayan üniversite öğrencilerinden Mansur Bozgüney, kimin tarafından yapıldığı belli olmayan eylemin, ağır olduğuna dikkat çekerek “Kimin yaptığını bilmiyorum, bir fikrim yok. Farklı bir şekilde uyarılabilirdi. Benim aracım olsaydı, baya sinirlenirdim herhalde, bilmiyorum. Buraya park edilmesi benim için olumsuzluk doğursaydı, farklı bir şekilde uyarırdım. Çirkinleşmeye gerek yok” dedi.

“Hatalı parklar bir kazaya neden olabilir”

Durumu fark eden bir diğer vatandaş Ahmet Günel ise, hatalı parkların doğurabileceği olumsuzluklardan bahsederek, “Normalde Türk milleti hatalı park yapan araçların sileceklerini kaldırır. Ne diyeceğimi bilemedim. Araba benim olsa, sert tepki verirdim herhalde. Ama şimdi burası park yeri olmadığı için bilemiyorum. Araçların park edilmesi için otoparklar var. Buralara park etmek yanlış. Burada değil belki, ama başka yerde hatalı parklar bir kazaya neden olabilir. Bu kazalar insan ölümüne bile neden olabilir” diye konuştu.

Yaya yolunu kullanan vatandaşların boyalı araçları seyrederek yoluna devam ettikleri görüldü.