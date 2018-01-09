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Hatalı sollama yapan otomobil kazaya sebep oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin hatalı sollamaya yapan otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hatalı sollama yapan otomobil kazaya sebep oldu

09 Ocak 2018 14:21
Hatalı sollama yapan otomobil kazaya sebep oldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi sanayi girişi mevkiinde Akyazı'dan Adapazarı istikametinde gitmekte olan Saffet A. idaresindeki 54 HZ 730 plakalı otomobil hatalı sollamaya çıktığı sırada, karşı istikametten gelen Emre A. idaresindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kazayı gören diğer vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza sonucu iki bacağı kırılan motosiklet sürücüsü Emre A. yol ortasında bir süre ambulansın gelmesini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntüde, otomobilin hatalı sollamaya çıktığı ve karşı şeritten gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu görülüyor. Polis meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Ali Yıldırım

Etiketler: hatalı sollama, sakarya

 

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