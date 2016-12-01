Her iki takımın oyuncularının da hızlı başladığı karşılaşmanın ilk periyodu, Hatay Büyükşehir Belediyespor’un 20-25 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Hatay ekibi, rakibinin ataklarına rağmen soyunma odasına tek sayı farkla (43-42) önde gitti.

Üçüncü periyodun 5. dakikasından sonra oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Hatay Büyükşehir Belediyespor, rakip takımın oyuncusu Ayayi’nin attığı üçlükle 49-48 geriye düştü. Kontrolü tekrar ele geçirmeye çalışan Hatay Büyükşehir Belediyespor, son periyoda, etkili hücumlarına rağmen 62-60 geride girdi. Final periyodunun ilk dakikalarından itibaren rakibi karşısında tekrar üstünlük kurmaya çalışan Hatay ekibi, bu periyodun 4. dakikasında rakibinin yaptığı hücumları sayıya çevirmesiyle 73-66 geriye düştü. Oldukça çekişmeleri geçen final periyodunda Hatay Büyükşehir Belediyespor, son dakika içindeki hücumlardan da eli boş dönünce karşılaşmayı ESBVA-LM 81-76 kazandı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor’da 5 faulle oyun dışı kalan Marina Baş’ın 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. ESBVA-LM’de 15 sayı kaydeden Iagupova, takımının en skorer ismi oldu.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, 7 Aralık Çarşamba günü Polonya ekibi CCC Polkowice’ye konuk olacak.