Hatay İnşaat Fuarı'nda Payas Belediyesi standına yoğun ilgi

Toplamda 16 bin metrekarelik alana kurulan 1. Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı, kent protokolünün katılımıyla Çevreyolu Otogar Bölgesi'nde bugün açıldı.

Payas Belediyesi'nin ödüllü TOKİ Projesi, ilk ve tek STEM Projesi, mesleki eğitim kursları ve Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin tanıtıldığı stant ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi olarak Çağlalık Mahallesi sınırları içerisinde 56 hektar alanda TOKİ tarafından bin 892 adet konut, 186 dükkan, 2 mescit ve bir caminin hayata geçirileceğini söyledi.

Proje hakkında detaylar aktaran Altan, “TOKİ tarafından gerçekleştirilen '7 İklim 7 Bölge Gelenekten Geleceğe Mimari Proje Yarışması'nda Çağlalık TOKİ Projesi Akdeniz Bölgesi Birincisi olarak seçildi. 18 yıllık Belediye Başkanlığı görevimde önce şehrimizin alt yapısını oluşturduk. Şimdi gecekondu görünümündeki şehrimizi Türk şehircilik kimliğine uygun hale getirebilmek için ödüllü TOKİ projemizi hayata geçirerek, Çağlalık Mahallemizde yeni bir şehir kuruyoruz. Proje alanında konut ihtiyacının yanı sıra; parklar, peyzaj alanları, sosyal donatı alanları ve mahalleleriyle bölgede yüksek nitelikli, örnek bir kentsel çevre oluşturma kurgusu ile tasarlanmıştır. Her ana yapı adasında yaya yürüyüş yollarıyla merkeze bağlana bağlanan alt merkezler ve meydanlar oluşturulmuştur. Yaya-taşıt ilişkisi, bisiklet yolları ile tüm alana ulaşım imkanı sağlayan planlama titizlikle yapılmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatay yapılaşma tavsiyesi örnek alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatay yapılaşma tavsiyesini örnek aldıklarını aktaran Altan, “Yapı blokları 3 ve 6 katlı olarak projelendirildi. Konutların hemen hemen tümü, karşılıklı-iki cepheli doğal havalandırma sağlayacak biçimde tasarlandı. Zemin katlardaki dairelerin tümünde kendine ait bahçeye, üst katlardaki daireler de ise büyük ve çok sayıda balkona yer verildi. Projede, insan-yaya ölçeği hassasiyetle gözetilerek; yerleşke, boşluk ve ıssızlık hissi oluşturmayacak şekilde planlandı, Payas Çağlalık TOKİ Projesi'nde, ekolojik dengenin korunmasına önem verildi. Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan proje arazisinde tarım alanları korunurken, dağ tarafının yolla bütünüyle bölünmemesine ve yerleşke ile ormanla ilişkisinin korunmasına özen gösterildi. 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren inşaat çalışmalarına başlanıldı” ifadelerini kullandı.

Karbeyaz ve İstiklal mahallelerinde kentsel dönüşüm hamlesi

Başkan Bekir Altan, Karbeyaz ve İstiklal mahallelerinde yapılacak kentsel dönüşüme ilişkin de şu bilgileri aktardı:

“Karbeyaz Mahallesi'nde toplam 551 konut, 8 dükkan yıkılacak ve kentsel dönüşüm sonrasında; 3 bin 629 konut, bin 24 iş yeri, 1 sağlık ocağı, 1 lise, 1 adet resmi kurum binası ve bir de kütüphane binası inşa edilecek. İstiklal Mahallesi'nde toplam 951 konut, 49 dükkan yıkılacak ve kentsel dönüşüm sonrasında 5 bin 200 konut, bin 200 iş yeri, 1 sağlık ocağı, 1 belediye hizmet binası, 1 ilköğretim kurumu inşa edilecek ve 30 dönüm mesire alanı vatandaşlarımıza hizmet verecek.”

Açılış sırasında vatandaşlara da seslenen Bekir Altan, yatırım yapacak herkesi Payas'a davet etti.

7 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekleyecek olan 1. Hatay Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı'nın açılışına Vali Vekili Orhan Mardinli, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ilçe belediye başkanları, inşaat sektöründe faaliyet gösteren oda temsilcisi ve iş adamları ile kent protokolü katıldı.

Nuri Pir - Buğra Güney