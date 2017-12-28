Hatay sahilinde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre, eski Toprak Mahsulleri Ofisi Dinlenme Tesisleri yakınında sahil kenarında bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede ölen şahsın Gültekin Kahraman (51) olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gültekin Kahraman’ın (51) ilk incelemede düşme sonucu kafasını çarptığı ve ardından boğulduğu tahmin ediliyor.

Kahraman'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mustafa Mert