Diğer
Kategoriler

Hatay sahilinde erkek cesedi bulundu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir kişi deniz kenarında ölü olarak bulundu.

Hatay sahilinde erkek cesedi bulundu

28 Aralık 2017 16:21

Edinilen bilgilere göre, eski Toprak Mahsulleri Ofisi Dinlenme Tesisleri yakınında sahil kenarında bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede ölen şahsın Gültekin Kahraman (51) olduğunu belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Gültekin Kahraman’ın (51) ilk incelemede düşme sonucu kafasını çarptığı ve ardından boğulduğu tahmin ediliyor.
Kahraman'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Mustafa Mert

Etiketler: ceset, Hatay

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç