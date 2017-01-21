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Hatay şehidini uğurladı

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bomba yüklü araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mete Can, memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay şehidini uğurladı

21 Ocak 2017 14:23

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mete Can’ın naaşı Gaziantep’teki ilk törenin ardından karayoluyla Dörtyol’a bağlı Altınçağ Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Şehidin Eşi Seda, Annesi Meryem, Babası Mehmet ve kardeşleri, silah arkadaşlarının omuzlarında baba evinin önüne getirilen şehidin tabutuna sarıldı. Güçlükle ayakta duran şehit ailesine yakınları ve görevli askerler destek oldu.

Eşinin tabutunu biran olsun yalnız bırakmayan şehidin iki aylık eşi Seda Can, eşinin tabutuna sarılarak "Ben seni yürüyerek gelir diye bekliyordum, son ana kadar inanmadım. Kuzum ben seni çok özledim ben sensiz ne yapacağım" diyerek gözyaşı döktü. Acılı eş, "Ağlamayın o bizim ağlamamızı istemiyordu" diye etrafındakilere seslendi.

Helalliğin alınmasının ardından Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mete Can, Altınçağ mezarlığında kılanan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene Hatay Valisi Erdal Ata, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, asker erkan, ilçe kaymakamları ve binlerce vatandaş katıldı.

(Necati İvgin / İHA)

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mete Can


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