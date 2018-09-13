Hatay sınırına askeri personel sevkiyatı sürüyor

Hatay'ın sınır bölgesine takviye amacıyla gönderilen askeri sevkiyat tüm hızıyla sürerken bir yandan da askeri personellerin hava yoluyla Hatay Havaalanına inişleri devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaşan askeri personellerin konvoy eşliğinde Suriye sınırına gittikleri gözlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay'a gelen askeri araçlar, İskenderun Demiryolu İstasyonu'na ulaştı. İstasyonda vagonlardan indirilen askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında karayolu ile Reyhanlı'ya doğru hareket etti. Askeri araç ve personellerin Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı tahmin ediliyor.

Askeri araç ve personel sevkiyatının önümüzde günlerde de devam etmesi bekleniyor.

İsmet Biçen

