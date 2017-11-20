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Hatay Valiliği: '2 terörist etkisiz hale getirildi'

Hatay Valiliği, Hassa ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hatay Valiliği: 2 terörist etkisiz hale getirildi

20 Kasım 2017 17:12

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hassa ilçesi kırsalında sürdürülen planlı operasyon sırasında 19 Kasım 2017 Pazar günü tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlandı. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler ile birlikte 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, sırt çantaları ve teçhizatları ele geçirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. 

Satuk Buğra Güney

 

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