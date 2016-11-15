Hatay Valiliği internet sitesinde yapılan açıklamada, bazı şahısların iş adamlarını ve hayırseverleri valilik makamı adına aradığını söyleyerek para yardımı talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık yapmaya çalıştıklarının belirlendiği bildirildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini para veya yardım talebi ile arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal polis 155 veya jandarma 156 birimine müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Hatay Valiliği'nin 0 326 2146210 numaralı telefonundan irtibat kurarak bilgi paylaşmaları suç işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır. Bu vesileyle hayırsever iş adamları, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak kimseden ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu saygıyla hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı.

Adem Karagöz

HATAY