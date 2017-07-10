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Hatay Valiliğinden terör saldırısı hakkında açıklama

Hatay Valiliğinden Antakya ilçesinde meydana gelen terör saldırısı ile ilgili açıklama yapıldı. 2 polisin şehit olduğu hain saldırı girişimi sonrasında kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Hatay Valiliğinden terör saldırısı hakkında açıklama

10 Temmuz 2017 08:02

Valilikten yapılan açıklamada “09 Temmuz 2017 günü saat 21.55 sıralarında İlimiz Antakya ilçesi girişinde yer alan Bölge Trafik Denetleme Noktasının karşısında, eski İskenderun yolu üzerinde Anayazı Mahallesi mevkiinde uygulama yapmak için bulunan görevli polis ekibine ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda 2’si ağır olmak üzere 3 polis memuru yaralı olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 polis memuru kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatılmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet başta yakınları olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diler, yaralı polislerimize acil şifalar temenni ederiz.” denildi. 

Adem Karagöz 


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