Meteorolojinin Hatay ve bölgesi için yaptığı uyarının ardından İskenderun’da akşam saatlerinde fırtına kendini gösterdi. Deniz dalgaları yer yer kayalıkları aşarken, kimi vatandaşların da fırtına aldırmadan iskelede balık tutmaya çalışması ise dikkat çekti.

Hatay Valiliği de yaptığı açıklama ile kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek rüzgar ve yer yer fırtınanın hayatı olumsuz etkileyeceği buna karşın çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Mustafa Mert

