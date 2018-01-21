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Hatay Valisi Ata: 'Saldırının Afrin operasyonuyla tabii ki ilgisi var'

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de yaralandığı 3'lü roket saldırısına hedef olan yerlerde incelemelerde bulundu. Vali Ata, “İncelemelerden sonra açıklama yapacağım. Afrin operasyonuyla tabii ki ilgisi var. Keyfi yapılan bir olay değil” diye konuştu.

Hatay Valisi Ata: Saldırının Afrin operasyonuyla tabii ki ilgisi var

21 Ocak 2018 18:35

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 3 roket atıldı. Roketlerden birinin kent merkezinde bir aracın üzerine diğeri bir binanın çatısına üçüncüsü de bir evin bahçe duvarına düştüğü öğrenildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, saldırılara hedef olan yerlerde geniş kapsamlı güvenlik önlemi alındı.

Roketin isabet ettiği yerlerde incelemelerde bulunan Vali Erdal Ata, “İncelemelerden sonra açıklama yapacağım. Saldırının Afrin operasyonuyla tabii ki ilgisi var. Keyfi yapılan bir olay değil” diye konuştu. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

 

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