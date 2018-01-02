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Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 17 gözaltı

Hatay ve Ankara'da küçük yaştaki erkek çocuklara cinsel saldırı, nitelikli yağma, gasp gibi birçok suçu işledikleri belirlenen çeteye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 17 kişi gözaltına alındı.

Hatay ve Ankarada çete operasyonu: 17 gözaltı

02 Ocak 2018 22:05

Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir teknik takibe alınan çete üyelerine yönelik operasyonda, ‘nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, küçük yaşta erkek çocuğuna cinsel saldırı, cinsel saldırıya teşebbüs, konut dokunulmazlığını ihlal etme, ikametten hırsızlık, yağmaya teşebbüs, kesici aletle kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçunu işledikleri ileri sürülen aralarında 2 kadının da bulunduğu 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 17 kişiden ikisi kadın toplam 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Adem Karagöz
 

 

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